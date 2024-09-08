В выборах приняли участие 32,2% зарегистрированных избирателей

На 12 часов дня явка на выборы вызывает сдержанный оптимизм: согласно данным ЦИК РТ, на избирательные участки пришли 32,2% зарегистрированных избирателей. Напоминаем, что ровно пять лет назад, 8 сентября 2019 года, на выборах в Госсовет свою волю выразили 70,08% татарстанцев, имеющих право голоса.

«Выборы проходят в спокойной и дружелюбной обстановке», - заявил на пресс-конференции в едином информационном центре председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

С момента начала избирательной кампании поступило 701 обращение на горячую линию ЦИК РТ от избирателей. 45,7% из них касаются справочной информации, например, вопросы о том, как найти свой избирательный участок.

На текущий момент также фиксируется активность наблюдателей от различных политических партий и общественных организаций. Они отмечают, что процесс выборов проходит без серьезных нарушений, и избиратели имеют возможность свободно выражать свои желания. Это важно для формирования демократической среды и повышения доверия к результатам голосования.

На избирательных участках организована работа по соблюдению мер безопасности, что также сказалось на настроении избирателей. Многие граждане выражают удовлетворение по поводу условий, в которых проходит голосование, а также доступности информации о выборах. Особенно актуальны стали онлайн-ресурсы, где жители могут получить оперативные данные о времени и месте голосования.

В ближайшие часы ожидается, что явка возрастет по мере увеличения числа избирателей, которые обычно приходят в послеобеденные часы. Учитывая действующий положительный тренд, можно надеяться на высокий итоговый результат, который будет объявлен по завершению голосования.