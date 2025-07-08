Новости Казани
· 16+ · Анастасия Котенкова

В Васильево проводят капитальный ремонт водоснабжающих сетей

В Васильево обновляют сети водоснабжения протяж...

Подписаться на Дзен.канал

В поселке Васильево Зеленодольского района продолжается капитальная реконструкция водоснабжающих сетей общей длиной более 5,2 километра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с общим финансированием в размере 102,6 млн рублей.

Как уточнили в ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», старые сети были введены в эксплуатацию еще в 1970-х годах и проходят рядом с железнодорожными путями. Уровень их износа превышает 80%, а для улучшения качества воды до санитарных норм требуется полная модернизация системы.

На начало июля смонтировано около 4 км новых труб, что составляет 76% от общего объема работ. Строительно-монтажные работы должны завершиться до 30 сентября. После реконструкции улучшится водоснабжение для 1400 жителей Васильево.

В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане планируется обновить 36 объектов инженерной инфраструктуры. На эти цели выделено 3,2 млрд рублей, половина которых поступит из республиканского бюджета.

Кроме того, по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова запущена республиканская программа по модернизации коммунальных систем, в рамках которой будет отремонтировано еще 100 объектов. Таким образом, в течение года в республике планируется обновить 136 объектов инфраструктуры.

Источник: tatar-inform.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

ДНК египтянина эпохи пирамид раскрывает древние генетические связи

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Сэкономьте часы жизни: делимся готовым списком проверенных сервисов Казани

стоимость обработки помещения от плесени

Не у нас

17 часов назад

Священник предложил наказание за празднование Дня Ивана Купалы

Не у нас

4 часа назад

Священник объяснил, нужно ли креститься, проходя мимо храма

буккальный массаж отзывы в Казани

Не у нас

21 час назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Не у нас

14 часов назад

Исследование показало, что одиночество по-разному влияет на досуг по гендеру

Не у нас

день назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Не у нас

день назад

Новая технологическая волна угрожает привычным IT-гигантам
Новости Казани
час назад

Детская железная дорога в Казани увеличила перевозки на 22%

Перевозки по Детской железной дороге в Казани з...

Не у нас

32 минуты назад

Мужчина заметил симптом рака, который игнорировал месяцами

Гид по скидкам Казани

день назад

Забудьте про очереди: как казанцам заказывать еду и товары дешевле, чем в магазине

Не у нас

37 минут назад

В РПЦ объяснили, влияет ли забота о могиле на судьбу усопшего

Новости Казани

42 минуты назад

Участники экосплава по Казанке очистили реку от 36 мешков мусора
Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона т...
Новости Казани
день назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

Новости Казани

47 минут назад

Во время реставрации Петропавловского собора в Казани обнаружили фрески XIX века

Новости Казани

57 минут назад

Выпускники казанских вузов предпочитают трудоустройство по специальности

Новости Казани

час назад

В Казани начнут строительство 8-полосной дороги длиной 30 километров
Интересное в Казани
6 дней назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью