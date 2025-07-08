В Васильево проводят капитальный ремонт водоснабжающих сетей

В поселке Васильево Зеленодольского района продолжается капитальная реконструкция водоснабжающих сетей общей длиной более 5,2 километра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с общим финансированием в размере 102,6 млн рублей.

Как уточнили в ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», старые сети были введены в эксплуатацию еще в 1970-х годах и проходят рядом с железнодорожными путями. Уровень их износа превышает 80%, а для улучшения качества воды до санитарных норм требуется полная модернизация системы.

На начало июля смонтировано около 4 км новых труб, что составляет 76% от общего объема работ. Строительно-монтажные работы должны завершиться до 30 сентября. После реконструкции улучшится водоснабжение для 1400 жителей Васильево.

В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане планируется обновить 36 объектов инженерной инфраструктуры. На эти цели выделено 3,2 млрд рублей, половина которых поступит из республиканского бюджета.

Кроме того, по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова запущена республиканская программа по модернизации коммунальных систем, в рамках которой будет отремонтировано еще 100 объектов. Таким образом, в течение года в республике планируется обновить 136 объектов инфраструктуры.

Источник: tatar-inform.ru