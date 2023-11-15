В Вахитовском районе Казани жители ряда домов завтра, 16 ноября, с 9 утра останутся без воды. Ее отключат до 9 утра 17 ноября, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Без воды останутся улица Назарбаева, 12в; улица Ново-Песочная, 40, 44; улица Островского, 114, 116; улица Спартаковская, 81, 87, 89.

Организуют подвоз воды автоцистернами по предварительным заявкам. Заявить о необходимости подвезти воду можно по телефону +7(843)231-62-60.