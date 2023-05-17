В казанском Юдино к осени будет открыт центр дополнительного образования на 2 400 детей и подростков

В микрорайоне Юдино в Кировском районе столицы РТ завершается строительного нового центра допобразования "Сәяхәт". Открыть его хотят в следующем учебном году. Центр рассчитан на 2 400 детей и подростков.

Центр займет первый и второй этажи дома № 1 на Бирюзовой.

В мэрии Казани проинформировали, что в самом центре смогут размещаться 1500 человек, остальные 900 мест организуют в филиалах центра в ближайших учебных заведениях.

Заниматься в центре смогут все желающие, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Тут организуют спортивные секции, занятия искусством, танцами, моделированием, обучат ребят гончарному делу и техническим наукам.

