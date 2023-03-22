В трех районах Казани 24 марта из кранов может хлынуть зеленая вода: без паники, так задумано

В трех районах Казани из кранов может пойти зеленая вода 24 марта

В предстоящую пятницу, 24 марта, в трех районах Казани водопроводная вода может окраситься в зеленый цвет. Горожан просят не паниковать: это связано с тем, что специалисты будут проводить работы по определению мест утечки теплоносителя.

В сетевую воду магистральных тепловодов от казанской ТЭЦ-1 введут краситель зеленого цвета "Уранин-А". Как сообщили в Комитете ЖКХ горисполкома, при обнаружении "зеленой воды" жителям Приволжского, Вахитовского и Советского районов необходимо позвонить в диспетчерскую службу "Казанских тепловых сетей" по телефону: +7(843)-291-87-95 (многоканальный).

Сам краситель не должен вызывать опасений. Он разрешен санитарными врачами Роспотребнадзора России в применение к системам теплоснабжения. Он не вредит здоровью людей или окружающей среде.