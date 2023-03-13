В торговом центре Казани подростки устроили массовую драку из-за стула

Подростки учинили массовую драку из-за стула в торговом центре в Казани

Подростки устроили массовую драку в торговом центре Казани, сообщается в социальных сетях города.

Происшествие случилось накануне в ТЦ "Кольцо". Очевидцы отмечают, что причиной побоища стал стул на футкорте. Именно его не поделили ребята. Словесная перепалка быстро переросла в жестокую драку.

Серьезные последствия потасовки удалось решить благодаря вмешательству мужчин, стоящих рядом. Подростков разняли и выпроводили из заведения.