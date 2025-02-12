В театре Камала заявили об активизации мошенников с началом продаж билетов

Театр им. Камала объявил о первых мероприятиях для зрителей в новом здании на берегу Кабана. 1 и 2 марта в универсальном зале, одной из четырёх сцен, представят спектакль Айдара Заббарова «Возвращение Тукая». Билеты на обе даты были раскуплены всего за час.

В театре отметили, что в последнее время возросло количество случаев мошенничества, связанных с продажей билетов. Злоумышленники либо предлагают поддельные билеты, либо значительно завышают их стоимость.

Как сообщили в пресс-службе театра изданию «БИЗНЕС Online», накануне поступило множество жалоб от зрителей. Один из случаев касался женщины, которой предложили перевести деньги на карту, пообещав отправить электронные билеты. Однако указанные места – 5-й ряд, 2–5-е кресла – не соответствовали реальной схеме универсального зала.