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В ТЦ и подземках Татарстана снова появляются игровые автоматы: жители в шоке

В Татарстане в ТЦ и подземках снова начали появляться игровые автоматы - жители возмущены
В ТЦ и подземках Татарстана снова появляются игровые автоматы: жители в шоке

Фото: открытые источники

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Игровые автоматы начали возвращаться в ТЦ и подземные переходы в Татарстане, несмотря на то, что законодательно азартные игры вне специальных федеральных зон запрещены. Татарстанцы бьют тревогу и массово пишут жалобы в "Народный контроль".

Многие жители республики просят обратить внимание на незаконную и опасную работу игровых автоматов. По данным главы пресс-служы УМВД Казани Рафаэль Сагдиева, автоматы очень мобильны: полиция приезжает на вызов, а автомата на месте уже нет. Есть версия, пишет "КП", что владельцы стараются как можно быстрее менять место дислокации, чтобы не быть пойманными.

Правоохранители просят очевидцев звонить безотлагательно, сразу же, пока находятся на месте, где видят игровой автомат.

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