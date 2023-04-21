"В тяжелое для страны время": Раис Татарстана Рустам Минниханов душевно обратился к татарстанцам

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики и от всей души поздравил их с окончанием поста и праздником Ураза-байрам, информирует пресс-служба главы региона.

Прошедший месяц Рамазан для мусульман стал периодом духовного очищения, отметил Минниханов.

"В тяжелое для страны время особенно важно оставаться верными традиционным идеалам и ценностям, источником которых для мусульман является Благородный Коран", — заявил Минниханов.

Кроме Минниханова, жителей Казани поздравил мэр Ильсур Метшин, он пожелал всем здоровья и счастья, отметив, что Ураза Байрам принесет радость и тепло в семьи.

