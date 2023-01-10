В татарстанском нацбатальоне "Алга" появился необычный боец, предупреждающий бойцов о посторонних

В татарстанском национальном именном батальоне "Алга" в зоне СВО пополнение - в рядах бойцов появился необычный персонаж. Он уже обучился способам предупреждения "своих" при приближении посторонних.

По словам солдат, маленькую собачку они увидели после передислокации. В тот момент на малыша бежали злые большие собаки. Бойцы отогнали взрослых особей, взяли щенка на руки и принесли в расположение.

Теперь маленький пес проживает вместе с военнослужащими и имеет несколько кличек: Булгар, Моська, Девочка, Волчок, Малая. По их словам, собака очень помогает нести службу: стоит на карауле, подает сигналы в случае проникновения посторонних. Также она хорошо чувствует опасность: перед обстрелом забегает в укрытие, а, если в укрытии опасно, выбегает из него.

Как сказал один из военнослужащих, после победы он планирует забрать собачку к себе домой, в Татарстан.