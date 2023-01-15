Новости Казани
· Илья Стребков

В Татарстане злоумышленники звонят детям и требуют у них включить газ в доме

В Татарстане злоумышленники звонят детям и требуют у них включить газ в доме

Фото: sovet-ingenera.com

В Татарстане злоумышленники начали обзванивать квартиры и, попадая на детей, который находятся одни дома, просят их открыть все комфорки на газовой плите. Об одном таком случае рассказали в "Татар-Информе".

На аудиозаписи, опубликованной информагентством, незнакомка представилась сотрудницей газовой службы потребовала, чтобы ребенок отправился на кухню. Перед этим, звонившая убедилась, что ребенок один дома и отговорила его от звонка родителям.

Следом женщина сказала ребенку открыть все четыре комфорки на газовой плите, якобы для проверки исправности оборудования, а когда несовершеннолетний сообщил, что чувствует запах газа, незнакомая женщина сказала ему отправляться в свою комнату, и ждать минимум два часа. За это время нельзя было закрывать комфорки.

Жителей Казани просят быть внимательнее и не попадаться на уловки злоумышленников. Настоящие сотрудники газовой службы никогда не будут просить самостоятельно включать плиты.

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