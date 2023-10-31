В Татарстане завели дело на хозяина автобуса, из которого за неуплату высадили ребенка

На владельца автобуса в Казани завели административное дело после того, как из салона транспортного средства был высажен ребенок, не нашедший наличных для оплаты проезда.

О происшествии на маршруте № 37 сообщили социальные сети. Как пишет РИА Новости, у мальчика-кадета не оказалось наличных, а терминал для оплаты картой в автобусе не работал. В итоге кондуктор попросил ребенка на выход.

По результатам прокурорской проверки в отношении владельца автобуса - ИП - возбудили дело.

Закон запрещает высаживать из транспорта детей, не достигших 16 лет.