Стало известно, какое наказание грозит тем, кто нарушит запрет на посещение лесов в Татарстане

В связи с высоким риском пожаров в Татарстане ввели запрет на 21 день с 17 апреля на посещение лесов. В Минлесхозе РТ решили напомнить, что будет тем, кто запрет проигнорирует.

Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров отметил, что нарушение правил пожарной безопасности может иметь весьма дорогостоящие последствия.

Так, административный штраф для физлиц составляет от 15 до 30 тысяч рублей. А если запрет нарушит юридическое лицо, то его могут оштрафовать на сумму от 100 до 400 тысяч.

Если не только нарушен запрет, но и из-за этого начался пожар, то тут уже в дело вступит Уголовный кодекс. По 261-й статье виновный будет отвечать по всей строгости, включая реальный срок.

Если в регионе уже действует особый противопожарный режим (как сейчас в Татарстане), то штрафы вырастут автоматически. Нарушитель заплатит 40-50 тысяч рублей, а юридические лица - от 600 тысяч до 1 миллиона.