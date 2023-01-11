В Татарстане заместитель главы Минстроя Ринат Абдуллин покинул свой пост

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ринат Абдуллин покинул свой пост. Распоряжение, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации РТ.

Абдуллин освобожден от должности с 10 января 2023 года. Отмечается, что пост, занимаемый им с 2020 года, он покинул по собственному желанию.

Абдуллину 60 лет. С 1985 по 1989 год работал мастером-строителем СМУ-26 треста №5 объединения "Главтатнефтегазстрой". Затем был инструктором организационного отдела Бугульминского городского комитета КПСС. С 1990 по 1994 год занимал пост главного инженера бугульминского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, с 1994-го по 1999-й — должность директора бугульминского предприятия тепловых сетей РПО "Таткоммунэнерго". До 2002 года работал начальником ПО "Таткоммунэнерго".

В 2003 году был начальником управления — заместителем министра по техническому вооружению министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. В разные годы работал в администрации Бугульминского района, комитете Госсовета РТ по экологии, природным ресурсам и землепользованию, занимал пост первого заместителя министра — главного государственного инспектора по охране природы министерства экологии и природных ресурсов РТ. Также работал в исполкоме Челнов.