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В Татарстане зафиксирован "непомерный" рост детского травматизма, а лето еще даже не началось

В Татарстане зафиксирован резкий рост детского травматизма
В Татарстане зафиксирован "непомерный" рост детского травматизма, а лето еще даже не началось

Фото: открытые источники

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В Татарстане растет детский травматизм, а ведь летние каникулы еще даже не начались. О резком росте показателей сообщил завотделением травматологии ДРКБ Руслан Хасанов. Он подчеркнул, что статистика меняется очень резкими темпами.

За прошлый год было зарегистрировано 120 тысяч детских травм, это - "колоссальный" показатель, считает доктор. В этом году только в январе было 872 обращения, а в апреле число травм выросло в полтора раза - 1360 обращений к медикам.

"Грубо говоря, более-менее только снег сошел, асфальт появился — у нас количество возрастает непомерно. С 1 по 15 мая за стационаром уже 1 113 обращений", - отметил врач, говоря, что майские цифры еще до конца мая уже успели поставить рекорды.

Врач считает, что причина детского травматизма - отсутствие должного контроля со стороны взрослых, а также незнание правил поведения на улице и дома.

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