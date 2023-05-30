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В Татарстане задержана глава ТатНИИ агрохимии и почвоведения Елена Прищепенко

В Татарстане задержана директор ТатНИИ агрохимии и почвоведения Прищепенко
В Татарстане задержана глава ТатНИИ агрохимии и почвоведения Елена Прищепенко

Фото: открытые источники

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СКР РТ возбудил уголовное дело в отношении руководителя Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения Елены Прищепенко, информирует "БО" со ссылкой на собственный источник в силовой структуре.

Следователи считают, что она незаконно оформляла сотрудникам премии, а потом собирала с них деньги наличными. Сумма ущерба пока неизвестна, она устанавливается. Дело возбудили о мошенничестве с использованием служебного положения.

Елене Прищепенко 46 лет, она давно трудится в сельском хозяйстве.

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