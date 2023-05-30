В Татарстане задержана директор ТатНИИ агрохимии и почвоведения Прищепенко

СКР РТ возбудил уголовное дело в отношении руководителя Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения Елены Прищепенко, информирует "БО" со ссылкой на собственный источник в силовой структуре.

Следователи считают, что она незаконно оформляла сотрудникам премии, а потом собирала с них деньги наличными. Сумма ущерба пока неизвестна, она устанавливается. Дело возбудили о мошенничестве с использованием служебного положения.

Елене Прищепенко 46 лет, она давно трудится в сельском хозяйстве.