В Татарстане задержан подросток, который планировал нападение на школу, в которой ранее учился

В Татарстане задержан подросток, который планировал напасть на школу, в которой ранее учился. Установлено, что в интернете он искал с домашнего компьютера информацию, как собрать самодельное взрывное устройство и организовать шутинг.

16-летний студент колледжа нефтехимии и нефтепереработки в городе Нижнекамске. Об этом сообщает telegram-канал "Baza".

Он планировал напасть на среднюю образовательную школу №8, где раньше обучался. В квартире провели обыски. У парня изъяли компьютер и тетрадь с записями.

Юноша уже стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В учебных заведениях его описывают как бесконфликтного студента и ученика. Он находит общий язык со сверстниками и посещает церковь.

