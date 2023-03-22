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В Татарстане задержан первый замглавы исполкома Тукаевского района Ильмир Яббаров

В Татарстане задержан первый замглавы исполкома Тукаевского района Ильмир Яббаров
В Татарстане задержан первый замглавы исполкома Тукаевского района Ильмир Яббаров

Фото: открытые источники

Задержан первый замглавы исполкома Тукаевского района Ильмир Яббаров. Он допрашивается в рамках уголовного дела о мошенничестве с получением субсидий за строительство дома в сельской местности, пишет "БО" со ссылкой на собственные источники.

Также силовики устанавливают обстоятельства незаконной выдачи земельных наделов сотрудникам исполкома вышеуказанного района. Отмечается, что преступления, предположительно, были совершены в 2022-2023 годах.

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