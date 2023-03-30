В Татарстане задержан 28-летний мужчина, который крал терминалы и распиливал их в лесу

В Набережных Челнах задержан 28-летний безработный, которого подозревают в дерзких кражах терминалов. Известно о двух криминальных эпизодах, сообщили в МВД по Татарстану.

Задержать мужчину удалось после того, как он украл терминал в одном из круглосуточных магазинов.

По словам мужчины, похищал их и на арендованном авто вывозил в лес. Там вскрывал, а деньги тратил на оплату своих долгов.

Ущерб составил более 100 тысяч рублей. Возбуждено дело по статье о краже, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.