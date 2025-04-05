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В Татарстане задержали мужчину, напавшего на пенсионера

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого ...

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на пожилого мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Республике Татарстан.

Инцидент произошёл днём в одной из квартир на улице Октябрьской. Мужчина ворвался внутрь, начал устраивать беспорядок, а когда 78-летний хозяин попытался его остановить, получил несколько ударов по голове. После этого нападавший скрылся.

Жена пострадавшего смогла подробно описать внешность преступника. Экипажи Росгвардии начали прочёсывать окрестности. Спустя время продавец одного из магазинов на улице Воровского обратилась за помощью — агрессивный посетитель мешал работе и пугал покупателей. Мужчина, подходивший под ориентировку, был задержан прямо в торговом зале.

Подозреваемому 34 года. Его передали полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Пенсионера доставили в больницу

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