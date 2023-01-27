В Татарстане за неделю выявлены 18 тысяч случаев заражения гриппом и ОРВИ

За уходящую неделю в Татарстане выявили 18 147 случаев заражения гриппом и ОРВИ. Об этом заявила заместитель главы республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

"Это ниже показателя второй недели текущего года на 9,6% и ниже эпидемиологического порога на 2%. В основном превышение эпидпорога отмечается среди взрослой группы населения", — рассказала она.

Любовь Авдонина добавила, что доля вирусов гриппа в числе положительных находок увеличивается. Если на прошлой неделе она составляла 87%, то за третью неделю 2023 года достигла 90%.

Случаев смерти от гриппа в Татарстане на сегодняшний день не зарегистрировано.