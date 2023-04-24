В Татарстане за год вдвое выросло число участков, пригодных для строительства жилья

В Татарстане за год число пригодных для строительства жилья участков увеличено вдвое
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В Татарстане с начала года по март включительно определены 61 земельный участок, пригодный для строительства жилья, и это вдвое больше, чем годом ранее, информирует Управление Росреестра по республике.
Все оптимальные для жилищного строительства участки занесены в базу данных, посмотреть их можно в сервисе "Земля для стройки", всего там числится 133 свободных участка.
По словам руководителя Управления Росреестра РТ Азата Зяббарова, работа по выявлению свободных и оптимальных участков для строительства продолжается.
"Все выявленные земли пригодны для застройки жильем и имеют высокий потенциал вовлечения в оборот", – добавил он.