Разгерметизация газового баллона, по предварительной версии, стала причиной произошедшего взрыва в автосервисе в Бугульме.

Как пишет "Бугульминская газета", ЧП произошло накануне на улице Нефтяников, в автосервисе, работавшем в частном гараже. Издание уточняет, что в момент демонтажа газового оборудования с автомобиля взорвался баллон.

Взрывом выбило окна в расположенном в сотне метров от гаража многоквартирном доме. По неподтвержденной пока информации, в результате инцидента пострадали два человека, которые были госпитализированы в Центральную районную больницу Бугульмы.