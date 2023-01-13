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В Татарстане взорвался автосервис, есть пострадавшие

В Татарстане взорвался автосервис, есть пострадавшие

Фото: социальные сети

Разгерметизация газового баллона, по предварительной версии, стала причиной произошедшего взрыва в автосервисе в Бугульме.

Как пишет "Бугульминская газета", ЧП произошло накануне на улице Нефтяников, в автосервисе, работавшем в частном гараже. Издание уточняет, что в момент демонтажа газового оборудования с автомобиля взорвался баллон.

Взрывом выбило окна в расположенном в сотне метров от гаража многоквартирном доме. По неподтвержденной пока информации, в результате инцидента пострадали два человека, которые были госпитализированы в Центральную районную больницу Бугульмы.

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