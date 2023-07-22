Жители РТ встречают сусликов прямо в черте населенных пунктов

В этом году в Татарстане заметно выросло число сусликов, и жители часто встречают их прямо в черте населенных пунктов, сообщил ученый Сергей Монахов, его цитируют "ЧИ".

По словам специалиста нацпарка "Нижняя Кама", условия для роста популяции у сусликов есть - тепло, есть еда, комфортной была зимовка.

"В этом году сусликов действительно больше по всему Татарстану. Динамика их численности очень вариабельна, они могут один год совсем пропасть, а на другой будет целая вспышка по их появлению", - рассказал Монахов.

По его словам, в регионе преобладает большой рыжий суслик.