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В Татарстане вынесли приговор охотнику, застрелившему по ошибке на охоте своего товарища

В Татарстане вынесли приговор охотнику, застрелившему по ошибке на охоте своего товарища
В Татарстане вынесли приговор охотнику, застрелившему по ошибке на охоте своего товарища

Фото: открытые источники

В Нурлате вынесли приговор 58-летнему жителю Ульяновска, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности.
Трагедия на охоте разыгралась в декабре минувшего года. Шестеро друзей отправились поохотиться у Караульной Горы.

Когда уже собирались возвращаться домой, ульяновец начал зачехлять ружье. Случайно он нажал спусковой крючок и оружие произвело выстрел. Пуля угодила в 40-летнего товарища, который сидел на пассажирском сидении автомобиля.
Его сразу повезли в больницу, но по пути он умер.

Стрелку назначено наказание в видео 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% доходов в пользу государства, об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

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