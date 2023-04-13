В Татарстане вынесли приговор "казанскому стрелку" Ильназу Галявиеву

Сегодня, 13 апреля, Верховный суд Татарстана вынес решение по делу "казанского стрелка" Ильназа Галявиева. Почти два года прошло со дня массового убийства в школе № 175 Казани.

Бывший выпускник Галявиев пришел в учебное заведение 11 мая 2021 года с оружие и взрывным устройством и устроил бойню. Погибли 9 человек - двое взрослых и семеро детей. Пострадали более 23 человек. Потерпевших - более 660 человек.

Mash Iptash сообщает, что Галявиев приговорен к пожизненному лишению свободы. Отбывать срок он будет в колонии особого режима.