В Татарстане вынесен приговор отцу трехлетней девочки, погибшей после падения из окна, пока папа с мамой спали пьяные

Суд в Набережных Челнах вынес приговор мужчине, которого признали виновным по делу о гибели трехлетней девочки после ее падения из окна. Отца признали виновным с причинении смерти по неосторожности, в отношении матери дело прекращено за примирением сторон.

Трагедия случилась 24 августа 2022 года. Около четырех часов вечера муж и жена были дома с двумя детьми. Родители уснули после распития алкоголя, а окно в квартире осталось открытым. У подоконника стояла табуретка.

Трехлетняя девочка, оставшись без надлежащего присмотра, забралась на табуретку, с нее – на подоконник и выпала на улицу с пятого этажа. Девочка скончалась в больнице.

Мужчина вину признал, его осудили на полгода условного лишения свободы с испытательным сроком один год.

