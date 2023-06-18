В Татарстане выделено 25 миллионов рублей на борьбу с борщевиком

На борьбу с ядовитым борщевиком в Татарстане выделено 25 миллионов рублей. Дело в том, что площадь его произрастания увеличилась в регионе на 700 га за минувший год. Об этом пишет "БО".

Активный рост борщевика специалисты объясняют даже не самим ростом растения, а статистикой. Годом ранее информацию о проблеме предоставили 25 районов республики, сейчас - 29.

Также могла повлиять ранняя весна, недостаточные меры по борьбе с опасным сорняком.

На уничтожение сорняка ведомство выделило 25 миллионов рублей. Столько же направляли и в прошлом году. Специалисты планируют обработать 49 тысяч квадратных метров территорий.