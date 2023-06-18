Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане выделено 25 миллионов рублей на борьбу с борщевиком

В Татарстане выделено 25 миллионов рублей на борьбу с борщевиком
В Татарстане выделено 25 миллионов рублей на борьбу с борщевиком

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

На борьбу с ядовитым борщевиком в Татарстане выделено 25 миллионов рублей. Дело в том, что площадь его произрастания увеличилась в регионе на 700 га за минувший год. Об этом пишет "БО".

Активный рост борщевика специалисты объясняют даже не самим ростом растения, а статистикой. Годом ранее информацию о проблеме предоставили 25 районов республики, сейчас - 29.

Также могла повлиять ранняя весна, недостаточные меры по борьбе с опасным сорняком.

На уничтожение сорняка ведомство выделило 25 миллионов рублей. Столько же направляли и в прошлом году. Специалисты планируют обработать 49 тысяч квадратных метров территорий.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

В Казани сотрудницу отделения банка судят за кражу денег премиум-клиентов

Интересное в Казани

день назад

Парадокс выбора: казанские дизайнеры откровенно высказались о материалах для ремонта. Бонус - скидка 10% на обои

обработка от тараканов в москве москва

Новости Казани

час назад

В Казани пьяный водитель с двумя детьми в салоне, скрываясь от ГИБДД, устроил крупную аварию

Интересное в Казани

3 дня назад

7 свадебных трендов для мужчин в 2023 году. Бонус: скидка 50% на костюм в Казани

уроки жонглирования в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

Продала квартиру и перевела все средства: жительница Казани отдала мошенникам больше пяти миллионов

Новости Казани

23 часа назад

От Казани до Ульяновска запустят рельсовый автобус

Новости Казани

20 часов назад

"Это хоррор": в Казани жителей ужаснули гигантские скопления коконов гусениц шелкопряда на деревьях

Новости Казани

день назад

Высота каждой больше 8 метров: на въезде в Алексеевский район Татарстана появятся стелы

Новости Казани

20 часов назад

В Татарстане на пожаре пострадал мужчина, который пытался спасти из огня свои вещи
Новости Казани
2 дня назад

Планируют приобрести 12 судов: "Якутия" обновит парк самолетами Ту-214

Планируют приобрести 12 судов: "Якутия" обновит парк самолетами Ту-214

Новости Казани

7 минут назад

В Татарстане на трассе фура снесла припаркованную легковушку: осталась только груда металла

Интересное в Казани

день назад

Это “тихая” болезнь: врач из Казани рассказал, откуда у каждого 5-го щелчки в челюсти и постоянные головные боли

Новости Казани

57 минут назад

В Казани проведут фестиваль мороженого "Вкус лета-2023"

Новости Казани

20 часов назад

В Казани люди стали реже покупать квартиры в новостройках
В Казани частично перекроют движение по Зинина и Ершова с 21 июня
Новости Казани
22 часа назад

В Казани частично перекроют движение по Зинина и Ершова с 21 июня

Новости Казани

22 часа назад

В Казани в августе впервые откроют Спасскую башню для туристов

Новости Казани

23 часа назад

В Казани в парке "Черное озеро" стартовал двухдневный книжный фестиваль

Новости Казани

день назад

Выберут лучших: в Казани пройдет конкурс предпринимателей
Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году