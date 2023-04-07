В РТ введены штрафы до полумиллиона рублей за нарушения эксплуатации метро

В Республике Татарстан ввели штрафы за нарушение правил эксплуатации внеуличного транспорта. К нему относится и метро.

Сообщается, что документ, регламентирующий наказание, подписан Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Максимальное наказание при повторном нарушении составит 500 тысяч рублей.

Республиканский документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях РТ. Юрлица и индивидуальные предприниматели, которые используют внеуличный транспорт с нарушениями, будут сурово оштрафованы.

К внеуличным видам транспорта, помимо метро, относят подвесные и наземные канатные дороги, монорельсы, фуникулеры.

