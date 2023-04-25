В Татарстане ввели полный запрет на промышленный лов рыбы до 5 июня

Полный запрет на промышленное рылобовство ввели в Татарстане. Действует он с 25 апреля по 5 июня, пока идет оперативно-профилактическая операция "Нерест".

Об этом проинформировали в госкомитете Татарстана по биоресурсам.

Пока действует запрет, за его нарушение будет грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Если рыбак-любитель, он может рыбачить, но с применением одной донной или поплавочной удочки, ловить можно исключительно с берега и с количеством крючков не более, чем 2 на орудиях вылова.