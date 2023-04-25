В Татарстане ввели полный запрет на промышленный лов рыбы до 5 июня

В Татарстане введен запрет на рыболовство: кому, что и когда запретили ловить
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Полный запрет на промышленное рылобовство ввели в Татарстане. Действует он с 25 апреля по 5 июня, пока идет оперативно-профилактическая операция "Нерест".
Об этом проинформировали в госкомитете Татарстана по биоресурсам.
Пока действует запрет, за его нарушение будет грозить как административная, так и уголовная ответственность.
Если рыбак-любитель, он может рыбачить, но с применением одной донной или поплавочной удочки, ловить можно исключительно с берега и с количеством крючков не более, чем 2 на орудиях вылова.