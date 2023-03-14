В Татарстане врачи достали осколок мины из шеи бойца СВО

Татарстанские медики достали осколок мины из шеи бойца СВО

Нейрохирург из Нижнекамска Рустем Сайфулин достал осколок мины из шеи военного, который отправился в зону СВО осенью прошлого года. В конце января молодой человек, выполняя боевое задание, был тяжело ранен, осколок от мины прошел навылет, раздробив часть лопатки и задев плечевой сустав. Его отправили в госпиталь, где зашили рану.

Когда боец вернулся домой, в Нижнекамск, его мучили головные боли и онемение в области затылка. После обращения мужчины к врачам выяснилось, что он полтора месяца жил с большим металлическим осколком в затылке, сообщили в пресс-службе НЦРМБ. Пациента прооперировали и вытащили осколок, который он оставил осколок на память, собщили в пресс-службе НЦРМБ.