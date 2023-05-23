Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане возбуждено дело о халатности медиков, которые отказались спасать пострадавшего в ДТП парня

В Татарстане в отношении медиков возбудили дело о халатности после их отказа спасать пострадавшего в ДТП
В Татарстане возбуждено дело о халатности медиков, которые отказались спасать пострадавшего в ДТП парня

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

В Следкоме РТ возбуждено уголовное дело о халатности медиков Буинской центральной районной больницы, которые отказались поехать на вызов, чтобы оказать помощь пострадавшему в аварии. Об этом проинформировала пресс-служба СКР по РТ.

Отказ сопровождался объяснением: ДТП случилось в Дрожжановском районе, который территориально за Буинской больницей не закреплен. С другой стороны, от Буинской больницы до места аварии было всего 20 минут езды.

В итоге молодой человек, который не дождался медицинской помощи, скончался.
Ведется расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Следующая новость ↓

Популярное

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
6 часов назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Новости Казани

3 часа назад

"Платят, чтобы убивали наших": названы имена звезд из Татарстана, которые финансируют ВСУ

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

оказание услуг по удалению борщевика сосновского

Общество

19 часов назад

Как обезопасить себя от клещей на даче? Кровопийцы сами отскочат на километр

Новости Казани

день назад

«За антивоенное граффити»: в Казани объявлен в розыск политактивист Марк Серов

дозиметр в аренду в Москве

Новости Казани

6 часов назад

В Татарстане у ряда собственников изымут земельные участки для строительства дорог

Новости Казани

5 часов назад

"Приставила нож к горлу ученика": учитель-дефектолог в Казани радикально решила конфликт на работе в школе

Новости Казани

5 часов назад

В Казани подросток на спор решил переплыть реку - тело ищут вторые сутки

Новости Казани

час назад

Присела на скамейку и больше не встала: в Татарстане во время прогулки внезапно умерла школьница
Новости Казани
час назад

В Татарстане возбуждено дело о халатности медиков, которые отказались спасать пострадавшего в ДТП парня

В Татарстане возбуждено дело о халатности медиков, которые отказались спасать пострадавшего в ДТП парня

Новости Казани

43 минуты назад

В Казани гостям и жителям запретили купаться в фонтанах

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон открыт, нужно быть аккуратнее! Как казанцам избежать штрафа при обустройстве дома и участка

Новости Казани

48 минут назад

В оздоровительных лагерях Татарстана летом отдохнут около 170 тысяч детей

Новости Казани

58 минут назад

Поспорил с друзьями и не выплыл: в Казани нашли тело подростка, который на спор решил переплыть Казанку
"Мухи отдельно, котлеты - отдельно": депутаты Госдумы от Татарстана предложили внести изменения в закон об отходах
Новости Казани
4 часа назад

"Мухи отдельно, котлеты - отдельно": депутаты Госдумы от Татарстана предложили внести изменения в закон об отходах

Новости Казани

час назад

"В глаза не смотреть, спиной не поворачиваться!": в Татарстане в Госкомитете по биоресурсам дали простые советы, которые спасут жизнь при встрече с медведем

Новости Казани

4 часа назад

В ТЦ и подземках Татарстана снова появляются игровые автоматы: жители в шоке

Новости Казани

4 часа назад

В Казани задержана женщина, которая с ножом напала воспитательницу своего сына
В Казань едут знаменитая робособака из YouTube-роликов, робот-двойник Эйнштейна, самый гибкий робот в мире и «летающие пиксели»
Важное в РТ
6 дней назад

В Казань едут знаменитая робособака из YouTube-роликов, робот-двойник Эйнштейна, самый гибкий робот в мире и «летающие пиксели»