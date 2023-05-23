В Татарстане в отношении медиков возбудили дело о халатности после их отказа спасать пострадавшего в ДТП

В Следкоме РТ возбуждено уголовное дело о халатности медиков Буинской центральной районной больницы, которые отказались поехать на вызов, чтобы оказать помощь пострадавшему в аварии. Об этом проинформировала пресс-служба СКР по РТ.

Отказ сопровождался объяснением: ДТП случилось в Дрожжановском районе, который территориально за Буинской больницей не закреплен. С другой стороны, от Буинской больницы до места аварии было всего 20 минут езды.

В итоге молодой человек, который не дождался медицинской помощи, скончался.

Ведется расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего.