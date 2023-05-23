В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели девочки в пруду Тукаевского района

В минувшее воскресенье в пруду у поселка Комсомолец в Тукаевском районе РТ утонула семилетняя девочка.

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ее смерти.

Следователи установили, что вместе с подругой первоклассница пошла покататься на велосипеде. Добравшись до пруда, девочка захотела искупаться, зашла в воду, но вскоре начала захлебываться в еще холодной воде.

Подруга своими силами смогла вытащить девочку на берег, но к этому моменту та уже не подавала признаков жизни.

В настоящий момент проводится расследование по уголовному делу по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

