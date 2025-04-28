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В Татарстане водителей просят быть осторожнее из-за метели и гололеда

На трассах Челны — Казань и Актюбинск — Азнакае...

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Сегодня в Татарстане на дорогах наблюдается резкое ухудшение погодных условий. На трассах Челны — Казань и Актюбинск — Азнакаево из-за сильной метели значительно снизилась видимость. Местами дорогу занесло снегом, образовалась гололедица.

Ранее МЧС предупреждало жителей республики о снеге, обледенении дорог и сильных порывах ветра.

Водителям рекомендуют быть особенно внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Видео о ситуации на трассе в Telegram-канале most|Татарстан.

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