В Татарстане водителей просят быть осторожнее из-за метели и гололеда
Pro Город
Сегодня в Татарстане на дорогах наблюдается резкое ухудшение погодных условий. На трассах Челны — Казань и Актюбинск — Азнакаево из-за сильной метели значительно снизилась видимость. Местами дорогу занесло снегом, образовалась гололедица.
Ранее МЧС предупреждало жителей республики о снеге, обледенении дорог и сильных порывах ветра.
Водителям рекомендуют быть особенно внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Видео о ситуации на трассе в Telegram-канале most|Татарстан.
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