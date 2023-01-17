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В Татарстане водитель легковушки взял на таран фуру и погиб

В Татарстане водитель легковушки взял на таран фуру и погиб

Фото: ГИБДД РТ

Смертельное ДТП произошло накануне поздно вечером на трассе Казань-Оренбург в Чистопольском районе республики у села Каргали.

Водитель легкового "Хендая" протаранил фуру "Скания" с номерами из Самарской области. Удар был такой силы, что легковое авто стало грудой покореженного металла. Фура же вылетела с проезжей части и оказалась в кювете, где завалилась на бок.

По данным ГИБДД РТ, водитель легковушки не выбрал безопасной скорости и вылетел на полосу встречного движения, где и случилась трагедия. Сам он скончался от полученных травм на месте аварии.

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