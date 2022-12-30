В Татарстане власти заплатят ребенку, пострадавшему при нападении бездомного пса

Власти Сармановского района Татарстана рублем ответят за нападение бездомного пса на ребенка. Выплатят 10 тысяч рублей, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сармановский районный суд рассмотрел исковое заявление прокурора в интересах шестилетнего мальчика, пострадавшего этим летом в результате нападения бесхозной собаки. Местные власти не приняли меры для обеспечения безопасности населения.

Родители написали заявление, после чего прокуратура района провела проверку. Один из исков удовлетворен, остальные четыре сейчас все еще находятся на стадии рассмотрения.