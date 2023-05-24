В Татарстане ветеринары заявили, что вирус птичьего гриппа "переключился" на чаек

Вирус птичьего гриппа мутировал и "переключился" с уток на чаек, заявил замглавы ГУ ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

По его словам, ранее основными переносчиками болезни были дикие водоплавающие. Они только распространяли вирус, но сами от него не погибали.

"Это было до текущего года. В этом году болеют в основном чайки. Все перечисленные случаи (с начала года в РФ зафиксировали 37 случаев), кроме двух – это все чайки. У них происходит массовая гибель. Почему вирус переключайся на чаек, Федеральный центр изучает, думаю в ближайшее время мы получим ответ", – сказал Мотыгуллин.

54 страны мира в 2023 году уже пострадали от птичьего гриппа. В их числе и Россия.

Из 37 случаев этого года 18 обнаружены в регионах, соседствующих с Татарстаном.

