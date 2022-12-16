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В Татарстане Верховный суд уменьшил срок бывшему начальнику казанской колонии № 19 Тазееву

В Татарстане Верховный суд уменьшил срок бывшему начальнику казанской колонии № 19 Тазееву

Фото: evening-kazan.ru

Бывший начальник казанской колонии №19 Алмаз Тазеев будет этапирован в колонию строгого режима. Верховный суд РТ признал его виновным в получении взяток и поборах, при этом судьи посчитали, что срок можно уменьшить: с 8 лет до 7,5. Об этом пишет "Реальное время".

По словам защитника Тазеева, срок уменьше по причине истечения срока давности по трем эпизодам превышения полномочий.

Напомним, следствие по этом делу растянулось на долгих 6 лет. Причем, начальника и главного оперативника колонии №19 судили дважды. Летом 2018 года осудили на 9 лет со штрафом в 40 миллионов, но тогда ВС РТ отменил приговор и направил дело обратно следствию.

Только летом 2022 года суд признал Тазеева виновным в семи эпизодах получения взяток на сумму более 1 миллилона.
Экс-глава колонии выстроил в ИК-19 схему, при которой заключенным предоставляли платные длительные свидания с родными. Брали деньги за отличные характеристики тем, что собрался на УДО.

Роль посредников в оказании коррупционных услуг исполняли так называемые старшины из числа осужденных — Сиваченко, Галеев и Султанов. Они доводили до "рядовых" собратьев, что почем и со ссылкой на Тазеева озвучивали конкретную сумму.

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