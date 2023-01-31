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В Татарстане Верховный суд отпустил из колонии на свободу основателя ООО "Свей" Рашида Аитова, обманувшего дольщиков на сотни миллионов

В Татарстане Верховный суд отпустил из колонии на свободу основателя ООО "Свей" Рашида Аитова, обманувшего дольщиков на сотни миллионов

Фото: trt-tv.ru

Основатель ООО "Свей" Рашид Аитов, который обманул дольщиклв на 349 миллионов рублей и получил за это тюремный срок, выйдет на свободу раньше, чем все думали.
Освобождение по УДО он смог получить в Нижнекамске, где отбывает наказание в колонии.
Прокуратура возражала против условно-досрочного освобождения Аитова, а потому решение нижнекамских судей обжаловала в Верховном суде РТ.

Сегодня судьи ВС РТ утвердили решение первой инстанции об УДО для Рашида Аитова. При этом было учтено, что нанесенный ущерб в итоге погасил республиканский Фонд поддержки обманутых дольщиков.

Аитов от имени "Свея" обещал подрядчикам, которые строили дом, передать им в счет оплаты несколько квартир, но обещание свое не сдержал. Эти эже квартиры он собирался отдать некоторым инвесторам. Разрешений от города Аитов не получал, но строительство 18-этажных домов вместо заявленных девятиэтажек.

В итоге все вскрылось, стройки заморозили, а ООО "Свей" был признан банкротом. Вскоре основатель фирмы стал и фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Потерпевшими тогда были признаны 139 дольщиков. В декабре 2018 года Аитов был приговорен к 11 годам колонии.

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