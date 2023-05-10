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В Татарстане в жестком столкновении с фурой погиб 41-летний водитель иномарки

В Татарстане в жесткой аварии с фурой погиб 41-летний водитель иномарки
В Татарстане в жестком столкновении с фурой погиб 41-летний водитель иномарки

Фото: открытые источники

В Актанышском районе Татарстана случилось смертельное ДТП с фурой. На 1145-м километре дороги М-7 "Фольксваген" столкнулся с грузовиком Sitrak, 41-летний водитель немецкой легковушки погиб от полученных травм на месте аварии.

Предварительно установлено, что водитель "Фольксвагена" вышел на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с грузовиком, за рулем которого был 52-летний мужчина.

После столкновения обе машины оказались в кювете, фура опрокинулась.

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