В Татарстане в ванной общежития нашли труп 16-летнего студента-первокурсника

В Татарстане в ванной общежития обнаружили труп 16-летнего студента

В Татарстане в ванной общежития нашли труп 16-летнего студента. Предполагается, что парень покончил с собой. Первокурсник приехал учиться в политехнический колледже Алабуга из Свердловской области, пишет Mash Iptash.

По некоторым данным, отмечает канал, студент подтвергался травле со стороны однокурсников. Он хорошо учился. А также имел хобби, которое многие, вероятно, не понимали: парень коллекционировал автографы.

В его коллекции были автографы известных политиков, спортсменов, были даже подписи фрейлин английской королевы Елизаветы. Чтобы получить их, молодой человек лично писал письмо с соответствующим прошением в Букингемский дворец.

В руководстве учебного заведения пока не дают комментариев по поводу случившегося.