Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане в ванной общежития нашли труп 16-летнего студента-первокурсника

В Татарстане в ванной общежития обнаружили труп 16-летнего студента
В Татарстане в ванной общежития нашли труп 16-летнего студента-первокурсника

Фото: открытые источники

В Татарстане в ванной общежития нашли труп 16-летнего студента. Предполагается, что парень покончил с собой. Первокурсник приехал учиться в политехнический колледже Алабуга из Свердловской области, пишет Mash Iptash.

По некоторым данным, отмечает канал, студент подтвергался травле со стороны однокурсников. Он хорошо учился. А также имел хобби, которое многие, вероятно, не понимали: парень коллекционировал автографы.

В его коллекции были автографы известных политиков, спортсменов, были даже подписи фрейлин английской королевы Елизаветы. Чтобы получить их, молодой человек лично писал письмо с соответствующим прошением в Букингемский дворец.

В руководстве учебного заведения пока не дают комментариев по поводу случившегося.

Следующая новость ↓

Популярное

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение
Редакция помогает
6 часов назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

Новости Казани

день назад

Холодный апрель и жаркое лето: Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на ближайшие полгода

Редакция помогает

5 часов назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

дезинсекция одинцово

Новости Казани

22 часа назад

В Казани принято решение закрыть детский садик в ЖК "Салават купере", в котором площадка уходит под землю

Интересное

2 дня назад

Редакция рекомендует: капсульный гардероб для взрослых и детей на весну 2023 в ТЦ «Проспект»

2 д наращивание ресниц в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Сезон клещей в Казани: Где свирепствуют кровососы и как обезопасить себя от укуса паразита

Новости России

день назад

В Киеве честно назвали, каков желаемый финал войны с Россией - это не территории

Новости России

9 часов назад

"Она это сможет, однозначно!": Жириновский незадолго до смерти назвал имя вероятного будущего президента России, и это - не мужчина

Новости России

день назад

Теледоктор Мясников предупредил о смертельной опасности популярных у россиян таблеток

Новости мира

10 часов назад

Всего несколько слов жалобного Зеленского убедили британцев в скором крахе Украины: "Сколько погибло, пока ты, Володя, наслаждался славой?"
Новости Казани
7 часов назад

"Эти слухи распускают ВСУ": бойцы татарстанского батальона "Алга" ответили на слухи о полном разгроме батальона

"Эти слухи распускают ВСУ": бойцы татарстанского батальона "Алга" ответили на слухи о полном разгроме батальона

Новости Казани

час назад

Синоптики рассказали, с какой погоды в Татарстане начнется апрель

Редакция помогает

5 часов назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

Новости Казани

2 часа назад

В Казани появится новая территория с интересным названием - "Химград"

Новости Казани

3 часа назад

В Татарстане задержан 28-летний мужчина, который крал терминалы и распиливал их в лесу
В Татарстане в ванной общежития нашли труп 16-летнего студента-первокурсника
Новости Казани
час назад

В Татарстане в ванной общежития нашли труп 16-летнего студента-первокурсника

Новости России

3 часа назад

Пьяный мужчина вызвал проститутку и взял ее в заложницы

Новости России

4 часа назад

В Госдуме России сделали заявление о призыве весны 2023 года: отправят ли молодых солдат служить в новые регионы

Новости России

5 часов назад

"Боеприпасы вечными не бывают": ВСУ придумали новый способ ослабить российские войска - провоцируют их на стрельбу вхолостую
“Лето на носу, а у нас каждый третий стесняется носить открытую обувь”: выяснили, куда обращаться с проблемными стопами в Казани
Интересное
6 дней назад

“Лето на носу, а у нас каждый третий стесняется носить открытую обувь”: выяснили, куда обращаться с проблемными стопами в Казани