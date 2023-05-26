В Татарстане в три раза выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

В Татарстане фиксируется трехкратный рост случаев заражения мышиной лихорадкой. На сегодняшний день медики зарегистрировали 107 случаев гемморагической лихорадки с почечным синдромом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост - в 3 раза, проинформировала замглавы республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

"В 2022-м на данное число за такой же период было только 35 случаев", — отметила она.

Это говорит о том, что циркуляция опасного для жизни человека вируса среди мышей остается очень высокой.