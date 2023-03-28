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В Татарстане в поселке автомобиль насмерть сбил ребенка на велосипеде

В Алексеевском водитель насмерть сбил ребенка на велосипеде
В Татарстане в поселке автомобиль насмерть сбил ребенка на велосипеде

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП в поселке Алексеевское. Там водитель насмерть сбил малолетнего мальчика на велосипеде, проинформировал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Все случилось сегодня, 28 мартаю. Предварительно установлено, что водитель Chevrolet не справился с управлением и сбил ребенка, ехавшего на велосипеде. Второй получил страшные травмы, от которых скончался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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