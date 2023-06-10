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В Татарстане в очередной раз подорожали все марки топлива на АЗС

В Татарстане в очередной раз подорожали все марки бензина на АЗС
В Татарстане в очередной раз подорожали все марки топлива на АЗС

Фото: открытые источники

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В Республике Татарстан в очередной раз зарегистрирован рост цен на топливо на АЗС. Как информирует Татарстанстат, в периодс 29 мая по 5 июня, подорожание коснулось всеъ марок топлива.

В первые дни июня особенно сильно повысилась цена на АИ-92 и АИ-95. Они поднялись на 11 копеек за 1 литр, теперь стоимость АИ-92 подошла к 46,39 рубля, а АИ-95 стал стоить уже 50,3 рубля.

АИ-98 подорожал не столь существенно - на 5 копеек - до 61,61 рубля за литр топлива.
И только "дизель" радует водителей. ДТ подешевело за указанный период времени 7 копеек до 54,62 рубля.

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