В Татарстане в очередной раз подорожали все марки бензина на АЗС

В Республике Татарстан в очередной раз зарегистрирован рост цен на топливо на АЗС. Как информирует Татарстанстат, в периодс 29 мая по 5 июня, подорожание коснулось всеъ марок топлива.

В первые дни июня особенно сильно повысилась цена на АИ-92 и АИ-95. Они поднялись на 11 копеек за 1 литр, теперь стоимость АИ-92 подошла к 46,39 рубля, а АИ-95 стал стоить уже 50,3 рубля.

АИ-98 подорожал не столь существенно - на 5 копеек - до 61,61 рубля за литр топлива.

И только "дизель" радует водителей. ДТ подешевело за указанный период времени 7 копеек до 54,62 рубля.

