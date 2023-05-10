В Татарстане в ночном пожаре в Черном Озере погиб пожилой мужчина

В ночь на 10 мая в Нурлатском районе, в деревне Черное Озеро, случился смертельный пожар. Загорелся жилой дом. В ГУ МЧС РТ сообщили, что во время пожара пламя полностью охватило дом, произошло частичное обрушение кровли строения.

До приезда пожарных местные жители своими силами достали из дома 70-летнего пенсионера. Мужчина лежал с многочисленными ожогами на пороге дома, признаков жизни не подавал.

Огонь потушили довольно быстро, мужчину спасти не удалось. Предварительной причиной возгорания специалисты считают неосторожность при курении.

