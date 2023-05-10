Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане в ночном пожаре погиб пожилой мужчина

В Татарстане в ночном пожаре в Черном Озере погиб пожилой мужчина
В Татарстане в ночном пожаре погиб пожилой мужчина

Фото: открытые источники

В ночь на 10 мая в Нурлатском районе, в деревне Черное Озеро, случился смертельный пожар. Загорелся жилой дом. В ГУ МЧС РТ сообщили, что во время пожара пламя полностью охватило дом, произошло частичное обрушение кровли строения.

До приезда пожарных местные жители своими силами достали из дома 70-летнего пенсионера. Мужчина лежал с многочисленными ожогами на пороге дома, признаков жизни не подавал.

Огонь потушили довольно быстро, мужчину спасти не удалось. Предварительной причиной возгорания специалисты считают неосторожность при курении.

Следующая новость ↓

Популярное

Ипотека за 1 рубль в месяц и не только: малоизвестные способы покупать квартиру в Казани выгодно
Гид по скидкам Казани
4 часа назад

Ипотека за 1 рубль в месяц и не только: малоизвестные способы покупать квартиру в Казани выгодно

Общество

день назад

Смогут отправить в зону СВО сразу. Стало известно, как срочники могут поучаствовать в спецоперации

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Ипотека за 1 рубль в месяц и не только: малоизвестные способы покупать квартиру в Казани выгодно

служба по обработке от тараканов

Новости Казани

день назад

«Это хуже бреда, осквернять святыни верующих»: Казанцы в недоумении от танцующей девушки на фоне Кул-Шарифа

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы готовы на все: 14 неочевидных советов, чтобы подготовиться к лету

опрессовка системы отопления в Красноярске

Новости Казани

22 часа назад

В Татарстане при падении параплана погиб пилот

Общество

день назад

Это точно надо съедать в первую очередь: диетолог рассказал, как правильно питаться

Общество

день назад

Акций больше не будет: в сетях фастфуда хотят ограничить проведение стимулирующих мероприятий

Новости Казани

2 часа назад

"Лютый холод": синоптики предупредили жителей Татарстана о заморозках после майских праздников

Новости Казани

3 часа назад

В Казани аквапарк Baryonix перенес сроки своего открытия повторно
Новости Казани
18 часов назад

55 тысяч человек пришли на парад Победы в Казани

55 тысяч человек пришли на парад Победы в Казани

Новости Казани

46 минут назад

В Татарстане в ночном пожаре погиб пожилой мужчина

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

Новости Казани

51 минуту назад

Орала на весь двор: в Казани ворона громко обругала кошку-быдло за съеденную сосиску

Новости Казани

час назад

В Татарстане в жестком столкновении с фурой погиб 41-летний водитель иномарки
Нелюди: под Казанью вандалы осквернили памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне
Новости Казани
час назад

Нелюди: под Казанью вандалы осквернили памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне

Новости Казани

час назад

В Казани в 2023 году планируется отремонтировать 223 многоквартирных дома

Новости Казани

2 часа назад

В Казани фура на скорости влетела в "Ниву" и протащила ее несколько метров

Новости Казани

3 часа назад

"Поддали жару": в Казани дотла сгорела частная баня
Эксперты сами в шоке: что будет с ценами на недвижимость в этом году?
Полезное
6 дней назад

Эксперты сами в шоке: что будет с ценами на недвижимость в этом году?