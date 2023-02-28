В Татарстане в марте начнется строительство логистического центра за 20 миллиардов рублей

В марте в Татарстане начнут строить логистический центр 20 миллиардов рублей

Весной ОЭЗ "Алабуга" начнет строительство логоцентра имени Дэн Сяопина. Он станет крупнейшим в РФ, его исходная площадь составит 65 га. Первый этап строительства хотят сдать до конца 2023 года, инвестиции в проект составляют около 20 млрд рублей.

Как сообщает "РБК Татарстан", данный комплекс будет воздвигнут на территории Тукаевского районе РТ в семи километрах от Нижнекамска и 15 километрах от Набережных Челнов.

"Длина контейнерной площадки составит 1,05 км, что позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции сразу с целым контейнерным поездом без дополнительных маневровых работ", — рассказали в пресс-службе особой экономической зоны.

Также планируется, что логистический комплекс будет еженедельно принимать и отправлять в обратном направлении минимум один поезд в Китай.