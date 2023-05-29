В июне планируется выпустить первые карты жителя Татарстана

В июне 2023 года в Татарстане планируется выпустить в обращение первые карты жителя республики. Они объединят в себе несколько социальных и финансовых сервисов. Об этом информирет глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Карта жителя Татарстана будет и проездным билетом в общественном транспорте, и полисом в поликлинике и даже СНИЛС. На них же будут поступать зачисления льгот, субсидий и электронных услуг.

По словам Хайруллина, уже утвержден внешний вид карт, поступают и первые заявки на их получение. Если все пойдет по плану, карты выпустят 1 или 12 июня.