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В Татарстане в июне планируется выпустить первые карты жителя республики

В июне планируется выпустить первые карты жителя Татарстана
В Татарстане в июне планируется выпустить первые карты жителя республики

Фото: открытые источники

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В июне 2023 года в Татарстане планируется выпустить в обращение первые карты жителя республики. Они объединят в себе несколько социальных и финансовых сервисов. Об этом информирет глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Карта жителя Татарстана будет и проездным билетом в общественном транспорте, и полисом в поликлинике и даже СНИЛС. На них же будут поступать зачисления льгот, субсидий и электронных услуг.

По словам Хайруллина, уже утвержден внешний вид карт, поступают и первые заявки на их получение. Если все пойдет по плану, карты выпустят 1 или 12 июня.

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