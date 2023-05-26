В Татарстане в исправительной колонии № 8 случился крупный пожар

В исправительной колонии № 8, расположенной в Альметьевске, произошел крупный пожар. По данным УФСИН по РТ, возгорание началось на площадке для отходов от деревообработки.

Все случилось накануне вечером.

Данная площадка изначально была оборудована вдали от производственной и жилой зоны ИК, таковы требования пожарной безопасности.

А потому пострадавших нет, жилые и производственные площади колонии не пострадали. Возгорание оперативно потушили.