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В Татарстане в исправительной колонии № 8 случился большой пожар

В Татарстане в исправительной колонии № 8 случился крупный пожар
В Татарстане в исправительной колонии № 8 случился большой пожар

Фото: открытые источники

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В исправительной колонии № 8, расположенной в Альметьевске, произошел крупный пожар. По данным УФСИН по РТ, возгорание началось на площадке для отходов от деревообработки.
Все случилось накануне вечером.

Данная площадка изначально была оборудована вдали от производственной и жилой зоны ИК, таковы требования пожарной безопасности.
А потому пострадавших нет, жилые и производственные площади колонии не пострадали. Возгорание оперативно потушили.

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