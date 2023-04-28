В Татарстане в ДТП с самосвалом на трассе М-7 погибла 50-летняя женщина, дети госпитализированы

Четыре человека пострадали и один погиб в страшной аварии с самосвалом на трассе М-7 в Мензелинском районе РТ. Об этом информирует пресс-служба МВД по республике.

Авария случилась на 1088-м километре дороги. Предварительно, водитель грузовика не выбрал безопасной скорости и совершил столкновение с ищудим впереди в попутном направлении Opel.

В итоге иномарка вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком.

От полученных травм на месте аварии скончалась автоледи, которая управляла иномаркой. 50-летней женщине помочь уже ничем не смогли. Но вот четверых ее пассажиров спасли и доставили в больницу. Среди них - дети в возрасте 3 и 5 лет.