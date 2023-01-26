В Татарстане в ДТП с автобусом и легковушкой погиб один человек, пострадали трое

В Камско-Устьинском районе Татарстана пассажирский автобус "ПАЗ" врезался в автомобиль "Богдан". В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

Как рассказали в ГИБДД РТ, 47-летний водитель авто выехал на встречку и столкнулся с автобусом. В салоне автобуса в момент столкновения находились 8 человек, из них троих доставили в больницу.

Обстоятельства аварии сейчас выясняются.